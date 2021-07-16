В Киеве в МВЦ люди услышали, что кого-то прививают Pfizer и вызвали полицию

В Киеве в Центре массовой вакцинации в МВЦ 16 июля возник скандал. Некоторые узнали, что кого-то прививают Pfizer, а не китайской вакциной CoronaVac. Дошло до вызова полиции.

На самом деле американо-немецкая вакцина Pfizer уже есть в Центре. Впрочем доз не много, поэтому ее назначили людям от 60 лет – так как они входят в группу риска.

Еще один скандал Медучреждение Киева требует COVID-вакцинации от работников

Кого прививают вакциной Pfizer

Об этом ранее сообщали, в частности, на странице Helsi.me

О скандале

Хотя эту информацию подтвердили и в КГГА, в центре все равно возник скандал. Участники конфликта говорят, что они накануне звонили в Минздрав, где им якобы пообещали, что в МВЦ им сделают прививки препаратом Pfizer.

Позвонили в контакт-центр Минздрава. Там нам озвучили то, что можно лицам 18+ в ходе живой очереди вакцинироваться препаратом Pfizer. Мы пришли и должностные лица КГГА нам говорят о том, что нас не будут прививать этой вакциной, ведь ее ограниченное количество. Аргументировали это тем, что есть большая очередь из лиц 60+, которых нужно вакцинировать. Но вот посмотрите - ни одного человека не стоит. В чем проблема – мы не знаем. Ответа нет. Мы зарегистрировали заявление в полицию,

– рассказал киевлянин, который попал в конфликт.

Кроме этого, журналисты пообщались с еще одной женщиной, которая зарегистрировалась через приложение Helsi.me на вакцинацию препаратом Pfizer. Несмотря на то, что женщине нет 60 лет, система ее зарегистрировала, однако прививку в МВЦ она так и не получила.

Очередь была на улице

К слову, очередь на прививку все же есть, однако на улице, а не в помещении МВЦ.

Напомним, этот пункт вакцинации организовывал столичный Департамент здравоохранения. Как уточняли сегодня, через приложение Helsi.me в МВЦ начали по записи прививать вакциной Pfizer людей от 60 лет. В порядке "живой" очереди этой вакциной не прививают.