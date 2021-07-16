Насправді американсько-німецька вакцина Pfizer вже є у Центрі. Втім доз не багато, тому її призначили для людей від 60 років – оскільки вони входять у групу ризику.

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Кого щеплять вакциною Pfizer

Про це раніше повідомляли, зокрема, на сторінці Helsi.me

Про скандал

Хоч цю інформацію підтвердили й у КМДА, у центрі все одно виник скандал. Учасники конфлікту кажуть, що вони напередодні телефонували в МОЗ, де їм нібито пообіцяли, що у МВЦ їм зроблять щеплення препаратом Pfizer.

Зателефонували до контакт-центру МОЗ. Там нам озвучили те, що можна особам 18+ у ході живої черги вакцинуватися препаратом Pfizer. Ми прийшли й посадові особи КМДА нам кажуть про те, що нас не будуть щеплювати цією вакциною, адже її обмежена кількість. Аргументували це тим, що є велика черга з осіб 60+, яких потрібно вакцинувати. Але ось подивіться – жодної особи не стоїть. У чому проблема – ми не знаємо. Відповіді немає. Ми зареєстрували заяву до поліції,

– розповів киянин, що втрапив у конфлікт.

Окрім цього, журналісти поспілкувалися зі ще однією жінкою, яка зареєструвалася через застосунок Helsi.me на вакцинацію препаратом Pfizer. Попри те, що пані немає 60 років, система її зареєструвала, однак щеплення у МВЦ вона так і не отримала.

Черга була на вулиці

До слова, черга на щеплення таки є, однак на вулиці, а не в приміщенні МВЦ.

Нагадаємо, цей пункт вакцинації організовував столичний Департамент охорони здоров’я. Як уточнювали сьогодні, через застосунок Helsi.me у МВЦ почали по запису щеплювати вакциною Pfizer людей від 60 років. В порядку "живої" черги цією вакциною не щеплять.