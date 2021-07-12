В Киеве начали демонтаж здания "Цветы Украины": активисты протестуют
Источник:24 канал
В Киеве 12 июля начали демонтаж модернистского здания "Цветы Украины", что на Сечевых стрельцов, 49. На его месте хотят построить офисный центр. Общественные активисты выступают против уничтожения сооружения.
Люди собрались у здания и барабанили в забор, ограждающий его. Впрочем, застройщик не отказался от демонтажа. Специальная техника для сноса появилась на месте ночью.
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По состоянию на 15:00 была снесена уже часть здания. Впрочем, сейчас активисты сломали забор и зашли на территорию – работы приостановили.
В Киеве сносят здание "Цветы Украины": видео
Почему люди против сноса
Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.
Фото дома "Цветы Украины" времен СССР / save.kvity.ukrainy
Как выглядело здание и что будет вместо него
Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.
Зеленое "убранство" сооружения уже уничтожено / save.kvity.ukrainy
Так выглядело здание до начала сноса / Фото Дмитрия Гурина
Сначала визуальный проект реконструкции не показывали.
Так здание будет выглядеть после реконструкции / Иллюстрация Алексея Пышного
Акции протеста
6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с Цветами" в честь сохранения здания. Представитель застройщика предложил начать диалог с целью поиска компромисса. Активисты были согласны при условии остановки демонтажа здания.
Впрочем, представитель застройщика сообщил, что этого не произойдет.