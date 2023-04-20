Важно быть вместе и рассказывать правду, – Садовый о цели Форума городов в Киеве
В Киеве 20 апреля начался Международный саммит городов и регионов. Чиновники из многих стран мира приехали на форум, чтобы найти новых партнеров среди украинских общин.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, подобные инициативы помогают Украине получать больше военной помощи.
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"Очень важно быть вместе и рассказывать правду. Когда человек приезжает, к примеру, из Дании или Нидерландов, видит ужасы в Буче, Гостомеле, это совсем по-другому влияет на принятие решений. Тогда мы получаем больше военной поддержки", – отметил он.
Помощь и понимание, как быстро войти в ЕС
Андрей Садовый отметил, что у Львова есть партнерство с Фрайбургом (Германия) и Вильнюсом. Недавно в городе открыли центр реабилитации, имеющий 7 этажей. Каждый этаж посвящен разным городам.
Каждый этаж посвящен городам: Фрайбургу, Вильнюсу и другим. Это все благодаря партнерству. Мы можем предоставлять лучшие услуги для наших раненых военных, людей, которые нуждаются в протезах, реабилитации,
– сказал мэр.
Мэр Львова сообщил, что на форуме будут подписаны новые соглашения о партнерстве. Даже во время дискуссии удалось договориться с двумя общинами, которые ранее не сотрудничали: Вакуловская община Днепропетровской области, мэр которой находится в ВСУ, и французский регион Кулери.
"Каждое украинское общество должно иметь партнеров во всех цивилизованных странах мира. Это важно, потому что это опыт, помощь и понимание, как быстро можно быть в ЕС. У всех есть надежда, что президент все сделает. Но пусть каждый на своем месте хорошо выполняет свою работу и выстраивает эти мосты дружбы", – подчеркнул Садовый.
Садовый о Форуме городов: смотрите видео
В Киеве стартовал Форум городов: главное
- В четверг, 20 апреля, в Киеве начался Международный саммит городов и регионов. Форум проходит уже в шестой раз. На нем присутствовали чиновники, политики, экономисты и Президент Украины Владимир Зеленский с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
- Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что в фокусе внимания саммита – обеспечение защиты населения, возвращение к жизни оккупированных территорий и послевоенное восстановление.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот саммит открывает новый уровень взаимодействия с общинами и регионами Украины и других стран-партнеров. Он поблагодарил украинские общины, которые во взаимодействии с государством помогают приближать победу.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил на саммите. Он подчеркнул, что Альянс готовит поддержку, которая сменит обстановку на фронте. Он отметил, что в четверг, 20 апреля, посетил Бучу и был искренне поражен тем, что увидел. Речь идет об ужасных доказательствах военных преступлений России, совершенных против гражданского населения.