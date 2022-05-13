В Киеве начался суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным за убийство гражданского

В пятницу, 13 мая, в Киеве начался суд над российским военным. Его судят за убийство гражданского украинца в войне России против нашего государства.

Заметим, что это первый судебный процесс над российским военным в Украине с начала полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля. Во время него Вадиму Шишимарину вынесут приговор за убийство мирного жителя нашего государства.

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Шишимарина обвиняют в убийстве гражданского на Сумщине

Соломенский районный суд города Киева взял на рассмотрение дело о российском военном Вадиме Шишимарине. 21-летний командир 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области нарушил законы и обычаи войны, а также совершил умышленное убийство.

Правоохранители после проведения расследования обнаружили, что в феврале он расстрелял 62-летнего жителя поселка городского типа Чупаховка, что на Сумщине. Тот вез велосипед и разговаривал по телефону. Сам мужчина был безоружным.

О том, что Шишимарина будут судить в Украине, накануне рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что это первый судебный процесс, в котором к уголовной ответственности привлекут российского военного за убийство гражданского.

Отметим, что Вадиму Шишимарину грозит. Если же суд примет максимально жесткое решение, то будет сидеть за решеткой 21-летний оккупант до конца своей жизни.

Прокурор Андрей Синюк требует провести открытый судебный процесс. В суде же отмечают, что заседание состоится на следующей неделе. Судьи после обсуждения в совещательной комнате приняли решение начать судебный процесс над Вадимом Шишимаринім 18 мая. Он, с учетом ходатайства прокуроров, будет открытым.

Как Шишимарин попал в милицию

Известно, что Шишимарин убил гражданского во время побега от ВСУ. Наши военные тогда разбили колонну оккупанта. Вскоре сам 21-летний командир попал в плен.

Позже СБУ допросила Шишимарина. Сотрудники также опубликовали видео, на котором российский военный рассказал о зверствах, которые совершал. Он отметил, что ему приказали стрелять по жителю Сумщины, поэтому он и выпустил по нему автоматную очередь.

Сам Вадим Шишимарин зарегистрирован в городе Усть-Илимске Иркутской области. Оккупант – служащий воинской части 32 010 в Московской области.

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