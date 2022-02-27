В Киеве не проводят эвакуацию: это провокация

В Киеве неизвестные агитируют население выходить из укрытий якобы на эвакуацию. Однако власти города заверили, что никакую эвакуацию населения не планируют.

Во время комендантского часа проводить эвакуацию нельзя. Поэтому призывы покидать свои дома и бомбоубежища – провокации.

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Есть информация, что неизвестные агитируют выходить из домов и укрытий для эвакуации. Если вам предлагают покинуть безопасное место, игнорируйте эти призывы,

– подчеркнули в КГГА.

Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что до 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве длится комендантский час.

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