В Киеве объявили штормовое предупреждение: спасатели назвали причину

В Киеве прогнозируют ветер до 24 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили штормовое предупреждение.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве сообщило о I уровне опасности, то есть желтом.

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В Киеве объявили штормовое предупреждение

По информации Укргидрометцентра, 20 ноября, днем, в Киеве порывы ветра будут достигать 15 – 24 метров за секунду (I уровень опасности, то есть желтый),

– рассказали в ГСЧС.

Кстати, синоптики предупредили, что ветрено 20 ноября будет фактически на всей территории страны.

"Днем, 20 ноября, в большинстве областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – сообщили в Укргидрометцентре.

Там также предупредили о I уровне опасности, то есть желтом. Исключение составляет только Закарпатье, где сильного ветра не будет.



Ветер прогнозируют 20 ноября почти на всей территории Украины / Карта Укргидрометцентра