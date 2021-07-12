Мужчина с женщиной обманули киевлянина на 46 тысяч долларов и сбили полицейского

Полицейские столицы задержали двух злоумышленников, которые обманом завладели огромной суммой средств мужчины в Киеве. Кроме того, во время бегства с места преступления фигуранты уголовного дела сбили полицейского.

По данным следствия, преступление совершили мужчина и женщина, которые разместили в сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Пострадавший вызвался купить у них 46 тысяч долларов.

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Обмен гривны на "доллары" произошел в машине злоумышленников. Впрочем, житель столицы почти сразу понял, что вместо реальной валюты ему отдали подделку.

Протаранила авто и наехала на копа

Обманутый киевлянин требовал от злоумышленников вернуть ему гривну, но мужчина и женщина, находившаяся за рулем, решили бежать с места инцидента.

Житель столицы обратился к полицейским, которые пытались не дать злоумышленникам уехать далеко. Завязалось преследование.

За рулем легковушки находилась женщина, которая при попытке побега несколько раз столкнулась с припаркованными машинами. Кроме того, злоумышленница сбила полицейского. В результате этой аварии пострадавшего патрульного госпитализировали в больницу с травмами.

После того, какая пострадал полицейский, соратник женщины выбежал из машины и убежал. Саму же водителя задержали.

Впоследствии наручники надели и на беглеца. Его задержали только в Днепропетровской области.

Могут отпустить под залог

По факту совершения преступления следователи открыли уголовное производство. Женщине инкриминируют совершение грабежа в особо крупных размерах и умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому.

Мужчину обвиняют в совершении только одного преступления. Однако грозит обоим фигурантам одинаковое наказание – до 13 лет заключения.

Изъяли полицейские лишь часть украденных у пострадавшего средств.

Служители Фемиды выбрали для задержанных меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 688 тысяч гривен залога.