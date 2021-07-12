За даними слідства, злочин здійснили чоловік та жінка, які розмістили у мережі оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. Потерпілий зголосився купити у них 46 тисяч доларів.
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Обмін гривні на "долари" стався у машині зловмисників. Втім, житель столиці майже одразу зрозумів, що замість реальної валюти йому віддали підробку.
Таранила автівки та наїхала на копа
- Ошуканий киянин вимагав від зловмисників повернути йому гривню, але чоловік та жінка, яка перебувала за кермом, вирішили тікати з місця інциденту.
- Житель столиці звернувся до поліцейських, які намагалися не дати зловмисникам поїхати далеко. Зав'язалося переслідування.
- За кермом легковика перебувала жінка, що під час спроби втечі кілька разів зіштовхнулася із припаркованими машинами. Крім того, зловмисниця збила поліцейського. Внаслідок цієї аварії постраждалого патрульного госпіталізували до лікарні з травмами.
- Після того, яка постраждав правоохоронець, поплічник жінки вибіг з машини та втік. Саму ж водійку затримали.
- Згодом кайданки вдягли й на втікача. Його затримали аж у Дніпропетровській області.
Можуть відпустити під заставу
За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці інкримінують вчинення грабіжу в особливо великих розмірах та умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.
Чоловіка звинувачують у вчиненні лише одного злочину. Однак загрожує обом фігурантам однакове покарання – до 13 років ув'язнення.
Вилучили поліцейські лише частину вкрадених у постраждалого коштів.
Служителі Феміди обрали для затриманих запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 688 тисяч гривень застави.