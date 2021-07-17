В Киеве перевернулся катер с парашютистом: мужчину унесло ветром – шокирующее видео

В Оболони, что в Киеве, случился жуткий инцидент. Там во время занятий с парасейлингом перевернулся катер, к которому был прикреплен парашютист.

Инцидент произошел 17 июля во время мощной грозы. Видео в сети опубликовали очевидцы. На нем видно, как парашютиста относит в небо.

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"Катер перевернуло в воде, а судьба человека с парашютом неизвестна", – сообщили в KIEVMAP. Впоследствии СМИ уточнили, что мужчину пытаются поймать. Других подробностей пока неизвестно.

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