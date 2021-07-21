Чуть не сбила людей в Киеве: на Оболони полицейские спасают пьяную женщину-водителя – видео

Женщина, которая, по свидетельству очевидцев, находится в состоянии алкогольного опьянения, на немалой скорости вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево. Машина чудом проскочила мимо пешеходов.

По данным сообщества "Киев оперативный", инцидент произошел на улице Приречной вечером, 21 июля, когда на улице было много пешеходов. Женщина за рулем Audi не справилась с управлением и выехала за пределы дороги.

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Скорость кроссовера была настолько большой, что машина не остановилась даже после того, как полностью снесла металлический столб.

Защитники женщины-водителя дерутся с возмущенными свидетелями



Металлический столб никоим образом не помешал Audi проехать дальше / Фото dtp.kiev.ua

Киевляне утверждают, что как только женщина попала в ДТП, на место происшествия прибежали местные жители. Они выражали нешуточное возмущение неадекватным управлением женщины.

Впоследствии у места аварии появились не совсем трезвые защитники водителя. Мужчины начали говорить, что ничего серьезного не случилась, а женщина "никого же не убила".

Между жителями Оболони и ее друзьями начались стычки. Разнять конфликтующих пытаются полицейские.



Полицейские пытаются не допустить массовой драки на Оболони / Фото dtp.kiev.ua

Сейчас на месте находятся сразу 4 экипажа патрульных и медики скорой. Люди, которые стали свидетелями аварии, не отпускают водителя на прохождение медицинского освидетельствования и требуют, чтобы она подула в драгер при них.

Смотрите видео с места ДТП с нетрезвым водителем на Оболони в Киеве: