Чуть не сбила людей в Киеве: на Оболони полицейские спасают пьяную женщину-водителя – видео
Источник:"Киев Оперативный"
Женщина, которая, по свидетельству очевидцев, находится в состоянии алкогольного опьянения, на немалой скорости вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево. Машина чудом проскочила мимо пешеходов.
По данным сообщества "Киев оперативный", инцидент произошел на улице Приречной вечером, 21 июля, когда на улице было много пешеходов. Женщина за рулем Audi не справилась с управлением и выехала за пределы дороги.
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Скорость кроссовера была настолько большой, что машина не остановилась даже после того, как полностью снесла металлический столб.
Защитники женщины-водителя дерутся с возмущенными свидетелями
Металлический столб никоим образом не помешал Audi проехать дальше / Фото dtp.kiev.ua
- Киевляне утверждают, что как только женщина попала в ДТП, на место происшествия прибежали местные жители. Они выражали нешуточное возмущение неадекватным управлением женщины.
- Впоследствии у места аварии появились не совсем трезвые защитники водителя. Мужчины начали говорить, что ничего серьезного не случилась, а женщина "никого же не убила".
- Между жителями Оболони и ее друзьями начались стычки. Разнять конфликтующих пытаются полицейские.
Полицейские пытаются не допустить массовой драки на Оболони / Фото dtp.kiev.ua
Сейчас на месте находятся сразу 4 экипажа патрульных и медики скорой. Люди, которые стали свидетелями аварии, не отпускают водителя на прохождение медицинского освидетельствования и требуют, чтобы она подула в драгер при них.
Смотрите видео с места ДТП с нетрезвым водителем на Оболони в Киеве: