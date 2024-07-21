Обрыв троса на аттракционе в Киеве: парень рассказал, как катался на зиплайне до трагедии

В Киеве днем 21 июля оборвался трос на аттракционе вблизи пешеходного моста через Днепр. Один из очевидцев рассказал, как он катался на зиплайне до того, как произошла трагедия.

Парень хотел покататься со своей девушкой на этом аттракционе еще раз, но до этого узнал об обрыве троса. Об этом очевидец рассказал в комментарии журналистам телеканала "Киев", передает 24 Канал.

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Что рассказал очевидец о поездке на зиплайне до трагедии

Парень отметил, что он вместе со своей девушкой приехали в Киев из Житомира, чтобы отдохнуть в месте на выходные. И они решили проехаться на этом зиплайне.

Так случилось, что это все событие сразу после нас произошло. Мы съехали, спустились, пошли кофе пить, и видим, приходят оповещения, начинают родственники сбрасывать эту новость. Думали, что не дай Бог мы пошли бы на второй раз (кататься на аттракционе – 24 Канал),

– рассказал очевидец.

Он также отметил, что они спустились, попили кофе, и где-то через минут 30 парню пришло извещение об этой трагедии.

"У нас есть видео, как мы спускались. И это теперь больше, чем просто видео, это как задуматься о жизни. Мы пока шли, тут очень короткая очередь, мы пока тут спустились шли, человека 2 – 4 съехало. Здесь быстро идет очередь", – сказал житомирянин.

Ранее в ГСЧС в комментарии 24 Канала подтвердили наличие трагедии в Киеве с обрывом троса аттракциона над Днепром. Сейчас на месте работают водолазы, которые пытаются найти тело вероятной жертвы.