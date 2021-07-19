Из-за ливня: в Киеве в общественном туалете застряли 3 человека– фото

Три женщины не смогли выйти из помещения уборной, расположенной в подземном пешеходном переходе на Оболони в Киеве. Они не могли открыть дверь туалета из-за потока воды, хлынувшего в помещение.

Как отметили в Киевской службе спасения, 34 спасателя и 7 единиц спецтехники были привлечены к ликвидации последствий масштабных осадков. Трем водолазам пришлось деблокировать женщин, застрявших в туалете затопленного подземного перехода.

Смотрите также Киев затопило: улицы украинской столицы превратились в Венецию – видео

В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно о блокировке людей в туалете на Оболони

О людях, которые не могут выйти на поверхность, на улице Архипенко, 6, спасатели КАРС узнали во время масштабного ливня.

На место происшествия прибыли специалисты, которые срочно спустились к подтопленному переходу.

С помощью лома коммунальщики открыли двери общественной уборной и освободили женщин, находившихся в помещении, которое также начало затапливать.



Женщин из туалета разблокировали спасатели / Фото dtp.kiev.ua

Кроме того, спасатели коммунального предприятия занимались разблокировкой выезда от падения дерева машине скорой на Апрельской улице, обследовали затопления подвала в поликлинике на Мостицкой, а также откачивали воду на путепроводе возле станции метро "Дорогожичи".

В результате непогоды в Киеве временно закрывали станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Наземный транспорт начал работать с отклонением от графика, а немалое количество улиц оказалась подтопленными. Кроме того, из-за стихии на проезжие части упало немало деревьев.