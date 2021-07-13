В Киеве ограничили скорость электросамокатов: не более 20 километров в час

В Киеве ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 километров в час. Такой параметр будет запрограммирован у всех операторов, предоставляющих услуги аренды этого транспортного средства.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. Он отметил, что 4 оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 километров в час и зоны полного запрета движения.

К теме Как арендовать электросамокат: на что надо обратить внимание

Операторам предоставили месяц

Чиновник отметил, что остальные операторы также введут ограничения. На это власть дает один месяц.

Усов также рассказал, что в КГГА начали поступать большие данные по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и самых популярных местах для старта-финиша.

Благодаря этому мы многое будем понимать,

– подчеркнул чиновник.

Он также призывает киевлян сообщать о нарушении скоростного режима людьми на самокатах. Жалобы можно присылать на эту почту: usov.kostiantyn@kmr.gov.ua.

Теперь самокаты будут с номерами

Кроме этого, операторы уже частично промаркировали самокаты номерами.

Каждый из операторов имеет уникальную серию: