В Киеве ограничили скорость электросамокатов: не более 20 километров в час
Источник:Телеграм-канал Константина Усова
В Киеве ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 километров в час. Такой параметр будет запрограммирован у всех операторов, предоставляющих услуги аренды этого транспортного средства.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. Он отметил, что 4 оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 километров в час и зоны полного запрета движения.
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Операторам предоставили месяц
Чиновник отметил, что остальные операторы также введут ограничения. На это власть дает один месяц.
Усов также рассказал, что в КГГА начали поступать большие данные по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и самых популярных местах для старта-финиша.
Благодаря этому мы многое будем понимать,
– подчеркнул чиновник.
Он также призывает киевлян сообщать о нарушении скоростного режима людьми на самокатах. Жалобы можно присылать на эту почту: usov.kostiantyn@kmr.gov.ua.
Теперь самокаты будут с номерами
Кроме этого, операторы уже частично промаркировали самокаты номерами.
Каждый из операторов имеет уникальную серию:
- Bolt – A, В, С
- Jet – J, Е
- BikeNow – N
- Kiwi – K
- Scroll Bird – O, S
- Zelectra – Т, Z
- Vzhooh – V