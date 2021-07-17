В Киеве – огромная очередь на вакцинацию от COVID-19: люди паникуют и ссорятся

17 июля 2021 , 13:17
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Источник:

"Сегодня"

В Украине все больше людей выражают желание получить прививку против коронавируса. Исключением не стали и жители Киева, которые 17 июля пришли на вакцинацию в МВЦ.

Под стенами международного выставочного центра выстроилась огромная очередь из желающих получить укол от COVID-19. За час до открытия там собралось более 300 человек.

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Без конфликтов не обошлось

Однако киевляне не могут разобраться, кто в какой очереди стоит, и создают конфликтные ситуации, во время которых паникуют и ссорятся.

  • Ситуацию под контроль взяла охрана МВЦ, поделив людей на две очереди: "по записи" и "живую".

Вакцинация в Украине: что известно

  • Одну дозу вакцины получили 2 604 862 человека;
  • Две дозы – 1 406 180 человек (из них двое за границей);
  • Всего в Украине проведено 4 011 040 прививок.

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Автор: Олег Васьків