Белорусы покинули свои дома из-за преследования властей. Именно поэтому День независимости они отмечают в других странах, в частности Литве, Польше и Украине.

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В Киеве среди гостей преобладали положительные эмоции, хоть и чувствовалось определенное напряжение. Сначала людей было более 100, постепенно их количество увеличивалось.

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У Украины и Беларуси есть общий враг – Россия, поэтому народы объединяются. Белорусский политзаключенный и лидер "Движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик отметил, что концерт в Киеве имеет одну цель – солидарность с белорусами.

"В Украине нас могут услышать и понять, поэтому я просто прошу поддержки для моего народа", – добавил он.

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На праздновании Дня независимости Беларуси выступили как украинские и белорусские исполнители, так и общественные деятели. В частности, лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк, кобзари Святослав Силенко и Тарас Компаниченко, певица Леся Рой и другие. Пришел прочитать молитву за белорусов на родном языке и военный капеллан Пцу Евгений Орда.

"Каждую нацию хранит и аккумулирует речь, особенно, когда она является Словом Божьим и звучит на родном языке", – подчеркнул капеллан.

Празднование Дня Независимости Беларуси в Киеве 27 июля / Фото с фейсбук-страницы Юлии Клименко

Настоящий День Независимости Беларуси

Главный национальный праздник белорусы отмечали 27 июля с 1991 до 1996 года. Это был день принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси.

С приходом к власти Александра Лукашенко, в 1996 году, празднование перенесли на 3 июля. В этот день 1944 года советские войска отбили Минск у немецкой армии во время операции "Багратион". Решение о переносе Дня независимости приняли на республиканском референдуме.

Празднование Дня независимости Беларуси 27 июля 1992 года / Фото "Радыё Ўнэт"

Традиционно, Беларусь отмечает главный праздник торжественным военным парадом. После официальной части проходят светские мероприятия на площадях и концертных площадках. Событие завершается салютом в Минске.

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