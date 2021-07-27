Білоруси залишили свої домівки через переслідування влади. Саме тому День незалежності вони відзначають в інших країнах, зокрема Литві, Польщі та Україні.

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У Києві серед гостей переважали позитивні емоції, хоч і відчувалася певна напруга. Спершу людей було понад 100, поступово їхня кількість збільшувалася.

Українці та білоруси об'єднуються проти Росії

В України та Білорусі є спільний ворог – Росія, тож народи об'єднуються. Білоруський політв'язень і лідер "Руху Солідарності "Разам" В'ячеслав Сівчик зазначив, що концерт у Києві має одну мету – солідарність із білорусами.

"В Україні нас можуть почути й зрозуміти, тому я просто прошу підтримки для мого народу", – додав він.

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На святкуванні Дня незалежності Білорусі виступили як українські та білоруські виконавці, так і громадські діячі. Зокрема, лідер гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, кобзарі Святослав Силенко і Тарас Компаніченко, співачка Леся Рой та інші. Прийшов прочитати молитву за білорусів рідною мовою і військовий капелан ПЦУ Євген Орда.

"Кожну націю зберігає і акумулює мова, особливо, коли вона є Словом Божим і лунає рідною мовою", – наголосив капелан.



Святкування Дня незалежності Білорусі у Києві 27 липня / Фото з фейсбук-сторінки Юлії Клименко

Справжній День незалежності Білорусі

Головне національне свято білоруси відзначали 27 липня з 1991 до 1996 року. Це був день ухвалення Декларації про державний суверенітет Білорусі.

З приходом до влади Олександра Лукашенка, у 1996 році, святкування перенесли на 3 липня. У цей день 1944 року радянські війська відбили Мінськ у німецької армії під час операції "Багратіон". Рішення про перенесення Дня незалежності ухвалили на республіканському референдумі.



Відзначення Дня незалежності Білорусі 27 липня 1992 року / Фото "Радыё Ўнэт"

Традиційно, Білорусь відзначає головне свято урочистим військовим парадом. Після офіційної частини відбуваються світські заходи на площах і концертних майданчиках. Подія завершується салютом у Мінську.

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