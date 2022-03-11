В Киеве пару тероборонцев поженили по мусульманскому канону

Впервые с начала войны России против Украины в столице поженили мусульманскую пару. Торжество состоялось по исламскому канону, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Мужчина и женщина из территориальной обороны Киева поженились во время войны. Обряд женитьбы состоялся по исламским канонам – молодожены являются мусульманскими верующими.

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Впервые с начала войны женил мусульманскую пару по исламскому канону. Мужчина и девушка оба воина батальона территориальной обороны Киева. Свидетели, гости и имам – также все бойцы теробороны.

Поздравляю Руслана и Елену с браком!

Скорейшей победы для счастливой супружеской жизни!