В Киеве пару тероборонцев поженили по мусульманскому канону

11 марта 2022 , 15:09
Читати новину українською

Источник:

Саид Исмагилов

Впервые с начала войны России против Украины в столице поженили мусульманскую пару. Торжество состоялось по исламскому канону, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Мужчина и женщина из территориальной обороны Киева поженились во время войны. Обряд женитьбы состоялся по исламским канонам – молодожены являются мусульманскими верующими. 

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Полный текст публикации: 

Впервые с начала войны женил мусульманскую пару по исламскому канону. Мужчина и девушка оба воина батальона территориальной обороны Киева. Свидетели, гости и имам – также все бойцы теробороны.
Поздравляю Руслана и Елену с браком!
Скорейшей победы для счастливой супружеской жизни!

 

 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Вас может заинтересовать: Женщины ВСУ взяли в руки оружие и защищают Украину – смотрите видео 

Автор: Ярослава Прадід