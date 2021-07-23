В Киеве пассажир автобуса напал на водителя: стал причиной ДТП – видео

23 июля 2021 , 10:49
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Источник:

"Киев Оперативный"

В Киеве на Лукьяновке 22 июля пассажир напал на водителя в общественном транспорте и стал причиной ДТП. Автобус № 31 врезался в ограждение.

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина зашел в автобус и когда он начал двигаться, пассажир напал на водителя. Причины такого поведения неизвестны.

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На место ДТП прибыла полиция. К счастью, никто не пострадал.

В Киеве пассажир автобуса напал на водителя: стал причиной ДТП: видео

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Автор: Ярослав Голобородько