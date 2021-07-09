В Киеве пассажир трамвая оторвал зеркало у Honda: машина перекрыла движение
9 июля 2021 , 22:15Читати новину українською
Источник:Kyiv Mediа
В Киеве пассажир трамвая решил самостоятельно наказать нарушителя правил дорожного движения. Парень оторвал зеркало у Honda, которая заблокировала движение общественному транспорту.
Машина очень долго мешала проехать трамваю. Это произошло на улице Кирилловской, 40, в Подольском районе столицы.
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Самосуд пассажира общественного транспорта
Парню удалось отломать правое зеркало. После этого он быстро скрылся, а водитель Honda даже не вышел из машины. Все произошло за считанные секунды.
В Киеве пассажир трамвая оторвал зеркало у Honda: смотрите видео
Аналогичный случай
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- Автомобиль Toyota решил резко перестроиться в другую полосу и подрезал автомобиль ВАЗ.
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