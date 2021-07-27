В Киеве водителю трамвая вместе с пассажирами пришлось толкать припаркованную на путях машину

Из-за владельца легковушки Daewoo, который припарковался прямо на трамвайных путях, пассажирам и водителю общественного транспорта пришлось самостоятельно расчищать себе путь для проезда.

Инцидент произошел на улице Дегтяревской утром 27 июля. Вследствие наглого нарушения ПДД одним из водителей немножко сбился график движения трамваев.

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Чтобы не задеть машину, общественному транспорту пришлось останавливаться.

Проблема носит постоянный характер

Чтобы устранить препятствие, пришлось изрядно поработать как пассажирам, так и водителю трамвая.

Мужчины расшатывали легковушку и перемещали ее за пределы путей.

За несколько минут им удалось оттянуть Daewoo, после чего трамвай тронулся с места.

Смотрите видео, как пассажир и водитель трамвая отталкивают легковушку с путей:

Случаи, когда автовладельцы паркуются на путях, случаются на трамвайной линии в Шевченковском и Подольском районах Киева постоянно. По словам водителей трамваев, им приходится ежедневно отталкивать по несколько машин, которые мешают проезду. Чаще всего подобные нарушения случаются на нижнем и Верхнем Валах.