В Киеве под колесами легковушки погиб пешеход: перебегал дорогу в неположенном месте

В Киеве ночью на 26 июля на Столичном шоссе погиб человек – мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Fiat Doblo. Он умер на месте от полученных травм.

Стоит подчеркнуть, что неподалеку есть специальное место для перехода пассажиров. Там можно было безопасно перейти эту насыщенную восьми полосную проезжую часть.

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Двойное ДТП

На месте трагедии произошло еще и ДТП – в этот самый Fiat, остановившийся посреди дороги, врезался грузовой автомобиль ГАЗель.

Детали

Автопроисшествие произошло на Столичном шоссе возле перекрестка с проспектом Науки.

Это произошло в темное время суток.

В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.

ДТП на Столичном шоссе: смотрите видео с места происшествия