В Киеве на Подоле прорвало трубу: в яму упал мужчина – фото

В результате прорыва трубы поток воды пробил асфальт. Это способствовало появлению глубокой ямы, в которую провалился мужчина.

Инцидент произошел в Подольском районе Киева на улице Соляной 28 июля. Вода начала выливаться из канализационного люка на парковочной зоне.

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Через мгновение улица превратилась в ручей с достаточно сильным потоком.

Намочил штаны и обувь



Прорыв произошел на парковке / Скриншот с видео Kyiv Media

К счастью, в момент, когда произошла коммунальная авария, рядом не было ни одной машины. Иначе, вполне возможно, что машина могла бы провалиться в яму.

По словам местных жителей, со стороны казалось, что вода просто течет из лужи, однако на самом деле это была довольно глубокая яма.

Мужчина, который по неосторожности наступил на край, провалился в пропасть. К счастью, он только промочил ноги и штаны и смог самостоятельно выбраться.

Через несколько часов после прорыва работники Киевводоканала все же перекрыли воду.



Вода мощно била из-под асфальта несколько часов / Скриншот с видео Kyiv Media

В результате инцидента подтопило как Соляную улицу, так и соседнюю Глыбочицкую. Сейчас коммунальщики пытаются восстановить водоснабжение и починить аварийный участок трубопровода.

Из-за чего именно прорвало трубу – неизвестно.