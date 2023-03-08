Экипаж поразил истребитель: в Киеве простились с героями-летчиками, погибшими на Донбассе

В Киеве простились с двумя лётчиками-героями. Церемония прощания прошла 7 марта.

Так, в столице прощались с 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем. К сожалению, они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания.

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Что известно о Героях

Виктор родом из Житомирской области и является выпускником Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. До 24 февраля 2022 года он работал пилотом гражданских авиакомпаний. А с октября этого года служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.

Игорь родом из временно оккупированного Севастополя. Военный лётчик окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Также он проходил службу в 7-й бригаде тактической авиации.

Наши защитники провели не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор – лётчиком. Они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага,

– рассказали в Воздушных силах.

В Киеве похоронили героев-летчиков / фото Воздушные силы ВСУ

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