Экипаж поразил истребитель: в Киеве простились с героями-летчиками, погибшими на Донбассе
Источник:Воздушные силы ВСУ
В Киеве простились с двумя лётчиками-героями. Церемония прощания прошла 7 марта.
Так, в столице прощались с 22-летним Игорем Соломенниковым и 55-летним Виктором Волынцем. К сожалению, они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания.
Важно В Киеве простились с военными, погибшими на территории Брянской области: трогательные кадры
Что известно о Героях
Виктор родом из Житомирской области и является выпускником Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. До 24 февраля 2022 года он работал пилотом гражданских авиакомпаний. А с октября этого года служил в составе 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко.
Игорь родом из временно оккупированного Севастополя. Военный лётчик окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Также он проходил службу в 7-й бригаде тактической авиации.
Наши защитники провели не один боевой вылет в составе одного экипажа. 22-летний Игорь был штурманом. 55-летний Виктор – лётчиком. Они погибли на Донбассе во время выполнения боевого задания. Экипаж был поражен истребителем врага,
– рассказали в Воздушных силах.
В Киеве похоронили героев-летчиков / фото Воздушные силы ВСУ
Потери Украины
- 7 марта в Киеве также простились с четырьмя бойцами диверсионно-разведывательной группы из добровольческого батальона "Братство". В конце декабря они погибли на территории Брянской области во время выполнения боевого задания.
- Также, защищая независимость Украины, защищая жизнь каждого ее гражданина, погибли военные целого танкового экипажа 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ.
- Вечером 7 марта президент Владимир Зеленский известил трагическую новость о гибели Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Свидетели этой трагедии рассказали, как погиб Герой и как смело воевал.