Так, у столиці прощалися з 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. На жаль, вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання.

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Що відомо про Героїв

Віктор родом з Житомирщини і є випускником Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До 24 лютого 2022 року він працював пілотом цивільних авіакомпаній. А з жовтня того року служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

Ігор родом із тимчасово окупованого Севастополя. Військовий льотчик завершив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Також він проходив службу в 7 бригаді тактичної авіації.

Наші захисники виконали не один бойовий виліт у складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор – льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога,

– розповіли у Повітряних силах.

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Втрати України