Так, у столиці прощалися з 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. На жаль, вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання.
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Що відомо про Героїв
Віктор родом з Житомирщини і є випускником Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До 24 лютого 2022 року він працював пілотом цивільних авіакомпаній. А з жовтня того року служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.
Ігор родом із тимчасово окупованого Севастополя. Військовий льотчик завершив Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Також він проходив службу в 7 бригаді тактичної авіації.
Наші захисники виконали не один бойовий виліт у складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор – льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога,
– розповіли у Повітряних силах.
У Києві поховали героїв-льотчиків / фото Повітряні сили ЗСУ
Втрати України
- 7 березня у Києві також попрощалися з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство". Наприкінці грудня вони загинули на території Брянської області під час виконання бойового завдання.
- Також, обороняючи незалежність України, захищаючи життя кожного її громадянина, загинули військові цілого танкового екіпажу 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ ЗСУ.
- Увечері 7 березня президент Володимир Зеленський сповістив трагічну новину про загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Свідки цієї трагедії розповіли, як загинув Герой і як відважно воював.