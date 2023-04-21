Если водитель игнорирует: в Киеве полиция будет останавливать общественный транспорт во время тревоги
Во время воздушной тревоги в Киеве водители маршруток не останавливаются. Поэтому в случае такого нарушения это будет делать полиция.
Такое решение принял Совет обороны Киева. Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук во время брифинга, информирует 24 Канал.
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Полиция будет останавливать транспорт из-за тревоги
Правоохранителей проинформировали о том, что частные перевозчики не останавливаются во время воздушной тревоги, чтобы люди прошли к укрытиям.
Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать, в том числе, и частных перевозчиков, и требовать от них защиты для населения,
– рассказал Ткачук.
Соответствующее решение было принято с целью предоставления жителям столицы возможности получать защиту во время воздушной тревоги.
Ткачук отметил, что 80% остановок возле себя имеют подземные переходы, чтобы их можно было использовать для защиты во время воздушной тревоги.
Что этому предшествовало
- В августе 2022 года было принято решение, что во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве будет останавливать движение. Водители будут парковаться в безопасном месте и в соответствии с правилами дорожного движения.
- После остановки движения пассажиры должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие.
- Метрополитен также не будет работать во время тревоги, как это было раньше. Он не будет перевозить и будет прекращать работу станций открытого типа.