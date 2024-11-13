Женщину, что уничтожила могилы "Джуса" и "Да Винчи", хотят направить на лечение, – прокуратура

Прокуратура завершила расследование дела о надругательстве над могилами погибших защитников Украины. Подозреваемая не осознавала свои поступки из-за психических расстройств.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Женщина была помещена в психиатрическую больницу.

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Для чего женщина уничтожала могилы украинских военных

Печерская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, которую подозревают в надругательстве над могилами защитников Украины на территории парка "Аскольдова Могила".

Женщина совершила надругательство над могилами военных: смотрите видео

В июне 2024 года ночью 60-летняя женщина зашла на территорию парка "Аскольдова Могила" и по неизвестным причинам начала срывать и ломать памятные таблички, разбивать лампадки и калечить государственный флаг Украины на местах захоронения погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко,

– говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что из-за психического состояния подозреваемая не осознает свои действия и не может руководить ими. Ранее она уже проходила стационарное лечение в учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь.

В прокуратуре рассказали, что женщина была помещена в психиатрическую больницу в условиях, которые исключают опасное поведение.