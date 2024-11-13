Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Жінка була поміщена до психіатричної лікарні.

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Для чого жінка нищила могили українських військових

Печерська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру щодо жінки, яку підозрюють у нарузі над могилами захисників України на території парку "Аскольдова Могила".

Жінка вчинила наругу над могилами військових: дивіться відео

У червні 2024 року вночі 60-річна жінка зайшла на територію парку "Аскольдова Могила" та з невідомих причин почала зривати та ламати пам’ятні таблички, розбивати лампадки та нівечити державний прапор України на місцях поховання загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка,

– йдеться у повідомленні.

Судово-медична експертиза підтвердила, що через психічний стан підозрювана не усвідомлює свої дії та не може керувати ними. Раніше вона вже проходила стаціонарне лікування в установах, що надають психіатричну допомогу.

У прокуратурі розповіли, що жінка була поміщена до психіатричної лікарні в умовах, які виключають небезпечну поведінку.