Смертельное ДТП под Ирпенем: в страшной аварии погибли 2 водителя
Источник:Полиция Киева
Вблизи Ирпеня случилась страшная авария. К сожалению, в результате происшествия есть погибшие.
Киевская полиция сообщила об ужасной аварии, которая произошла вблизи Ирпеня. Два автомобиля на большой скорости подверглись лобовому столкновению.
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Подробности автопроисшествия
Как сообщили правоохранители, ДТП произошло на Новоирпинском шоссе, в Святошинском районе Киева. В направлении Ирпеня произошло лобовое столкновение двух автомобилей, BMW и Skoda.
К сожалению, оба водителя погибли на месте происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.
Депутат Куницкий был участником другого ДТП в Киеве
В соцсетях начала появляться информация, что одним из участников смертельного ДТП был народный депутат Александр Куницкий. Как рассказал сам народный избранник, он действительно сегодня стал участником ДТП, но в другом месте и в результате происшествия никто не пострадал.
Я не попадал ни в одно смертельное ДТП или в какое-то другое, где я едва выжил. В нас въехала большая фура, собравшая автомобили в "гармошку". Со мной все хорошо,
– рассказал Куницкий в своем инстаграме.
Также он добавил, что в результате аварии, участником которой стал он, никто не пострадал. Фото последствий ДТП он выложил в своем сторис.
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