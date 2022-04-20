В Киеве простились с четырьмя бойцами батальона Кульчицкого: эксклюзивный фоторепортаж

20 апреля на столичной Аскольдовой могиле провели в последний путь воинов батальона имени генерала Кульчицкого.

На войне против российских оккупантов погибли четыре героя легендарного подразделения:

Иван "Эван" Дацко

Богдан "Снаряд" Супрун

Феликс "Лис" Куртанич

Сергей "Топаз" Попаз

Смотрите также Во Львове простились с украинским героем Юрием Руфом: фото

Попрощаться с павшими бойцами в Церковь Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле пришли сотни побратимов, друзей, а также неравнодушные киевляне.

Прощание с бойцами батальона Кульчицкого / Фото 24 канал

Обратите внимание – оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою на Луганщине: смотрите видео