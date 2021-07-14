Разбили стекло и положили на крышу коровью голову: в Киеве отомстили владельцу Toyota – фото
Источник:"Киев Оперативный"
Кроссовер Toyota RAV4 с головой коровы на крыше увидели жители ЖК "Каховский" в Днепровском районе Киева. Кроме того, у машины были разбиты окна.
Довольно жуткие фото новенькой Toyota сделали многочисленные жители Киева, которые увидели ужасную картину утром 14 июля. По предварительным данным, неизвестный повредил кроссовер ночью.
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Кто именно является владельцем машины, неизвестно.
Побили почти все окна
За что отомстили владельцу машины, неизвестно / Фото "Киева"
- Инцидент произошел во дворе дома на улице Каховской, 56.
- По словам местных жителей, кто-то решил таким образом отомстить владельцу RAV4.
- Что именно натворил мужчина, неизвестно.
Пользователи сравнивают этот поступок злоумышленников с действиями сицилийской мафии, которая угрожала, оставляя голову лошадей.
Обратился ли водитель кроссовера к правоохранителям, пока неизвестно.