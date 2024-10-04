В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: есть угроза баллистики

Утром 4 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

Воздушная тревога распространилась также и на столицу Украины. 24 Канал следит за ситуацией.

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Почему объявили воздушную тревогу