В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: есть угроза баллистики
Источник:Воздушные силы ВСУ
Утром 4 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.
Воздушная тревога распространилась также и на столицу Украины. 24 Канал следит за ситуацией.
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Почему объявили воздушную тревогу
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 09:22, минутой позже воздушная тревога распространилась и на Киевскую область.
Где сейчас объявлена воздушная тревога
Есть угроза баллистики
В Киеве и Киевской области объявили тревогу
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 09:22, минутой позже воздушная тревога распространилась и на Киевскую область.