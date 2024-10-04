В Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога: есть угроза баллистики

4 октября 2024, 09:32
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Автор: Полина Буянова

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Воздушные силы ВСУ

Утром 4 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

Воздушная тревога распространилась также и на столицу Украины. 24 Канал следит за ситуацией.

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Почему объявили воздушную тревогу

09:36, 04 октября

Где сейчас объявлена воздушная тревога

По состоянию на 09:36 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

09:32, 04 октября

Есть угроза баллистики

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

09:30, 04 октября

В Киеве и Киевской области объявили тревогу

В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 09:22, минутой позже воздушная тревога распространилась и на Киевскую область.