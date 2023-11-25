В Киеве фиксировали работу ПВО, в сторону города запускали несколько групп "Шахедов"

В ночь на 25 ноября россияне запустили несколько групп "Шахедов". В столице ближе к утру сообщали о взрывах, которые звучали звуками работы ПВО по беспилотникам.

Воздушная тревога в Киеве длилась более 6 часов – с 2:37 до 8:46. Сообщения о звуках взрывов появились в сети перед 5:00.

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Массированная атака дронами

Перед этим местные власти предостерегли, что в направлении столицы по разным направлениям летит большое количество "Шахедов". Глава КМВА обратился к жителям Киева и попросил находиться в безопасном месте для отбоя тревоги.

Соблюдайте информационную тишину, не снимайте работу ПВО и не показывайте ее в сети, это вредит нашим защитникам и помогает врагу.

Около 2:45 в КМВА рассказывали, что ПВО работает в пригороде Киева. В 5.20 военная администрация подтвердила, что противовоздушная оборона работает уже и в самой столице. Позже атаку прокомментировал и мэр города.

В столице громко. Силы ПВО сбивают русские БПЛА. Еще несколько групп "Шахедов" идут на Киев,

– предупредил Кличко в 5:25.

Впоследствии он сообщил о первых последствиях атаки. В Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада, в жилом доме и нежилых помещениях, а также на открытой местности. Пострадал 11-летний ребенок, у него острая реакция на стресс.

Также повреждения известно в Печерском, Днепровском и Голосеевском районах. Пострадали два человека – получили острую реакцию на стресс, больше сообщений медикам не поступало.

Отбой воздушной тревоги для Киева раздался в 8:46. В КМВА предварительно заявили, что по предварительным данным удалось уничтожить более 5 десятков вражеских воздушных целей.

Предыдущие удары по Киевщине

В ночь на 18 ноября в регионе работала ПВО. Тогда удалось сбить все вражеские объекты. Уже на следующую ночь враг нанес повторный удар. Тогда пострадал инфраструктурный объект. В совокупности тревога продолжалась 5 часов. Россияне запускали БпЛА волнами по разным направлениям. На подлетах в столицу удалось уничтожить не менее 10 дронов.

Ночью против 22 ноября россияне снова попытались атаковать Киев и область – теми же "Шахедами". Как сообщили в областной военной администрации, силы противовоздушной обороны отработали результативно. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.