В сети заявили, что в Киеве горела киностудия Довженко: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле
Днем 3 марта телеграмм-каналы сообщали о пожаре в Киеве. Говорилось, что возгорание возникло на территории Киностудии имени Александра Довженко. В ГСЧС рассказали детали.
СМИ сообщали, что пожар случился именно на территории киностудии. Однако в комментарии 24 Канала ГУ ГСЧС в городе Киеве опровергло эту информацию. По их информации, пожар произошел в отдельно стоящем отселенном здании.
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Пожар случился в отдельно стоящем здании
Как отметили в ГСЧС, 3 марта в 11:38 в Оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Александра Довженко, что в Шевченковском районе.
В сети сообщали о пожаре на территории киностудии: смотрите видео
По прибытии на место возгорания спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем отселенном здании.
Огонь вспыхнул в заброшенных пристройках рядом с киностудией. По информации спасателей, возгорание вероятно вызвали бездомные.
Возгорание было локализовано в 11:50 площадью 10 квадратных метров и в 12:03 – ликвидировано,
– отметили в ГУ ГСЧС города Киева.
По данным спасателей, на месте работало 10 спасателей, а также 2 единицы основной пожарно-спасательной техники.
По состоянию на сейчас известно, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.
Спасатели успешно ликвидировали пожар: смотрите видео
Ранее в Подольском районе Киева горели складские помещения: коротко
- Пожар на территории складских помещений в Подольском районе вспыхнул 23 февраля. Об этом сообщили в КГГА. На месте работали все аварийно-спасательные службы.
- В КГГА сообщали, что в связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха.
- Тогда местные телеграмм-каналы заявили, что предварительная причина пожара – короткое замыкание.
- В тот же день в результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.
- В то же время в ГСЧС сообщали, что Херсон всю ночь содрогался от взрывов. Из-за попадания вражеских боеприпасов возникло 4 пожара. Горели жилой дом, хозяйственные постройки и складское помещение.
- Кроме этого, в Донецкой области спасатели ликвидировали 2 пожара, возникших из-за вражеских обстрелов. Горели легковые автомобили и складское помещение. О пострадавших не сообщалось.