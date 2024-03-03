В сети заявили, что в Киеве горела киностудия Довженко: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле

Днем 3 марта телеграмм-каналы сообщали о пожаре в Киеве. Говорилось, что возгорание возникло на территории Киностудии имени Александра Довженко. В ГСЧС рассказали детали.

СМИ сообщали, что пожар случился именно на территории киностудии. Однако в комментарии 24 Канала ГУ ГСЧС в городе Киеве опровергло эту информацию. По их информации, пожар произошел в отдельно стоящем отселенном здании.

Смотрите также В Киеве злоумышленники разворовали 3,6 миллиона гривен на одежде и снаряжении для ТРО

Пожар случился в отдельно стоящем здании

Как отметили в ГСЧС, 3 марта в 11:38 в Оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Александра Довженко, что в Шевченковском районе.

В сети сообщали о пожаре на территории киностудии: смотрите видео

По прибытии на место возгорания спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем отселенном здании.

Огонь вспыхнул в заброшенных пристройках рядом с киностудией. По информации спасателей, возгорание вероятно вызвали бездомные.

Возгорание было локализовано в 11:50 площадью 10 квадратных метров и в 12:03 – ликвидировано,

– отметили в ГУ ГСЧС города Киева.

По данным спасателей, на месте работало 10 спасателей, а также 2 единицы основной пожарно-спасательной техники.

По состоянию на сейчас известно, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

Спасатели успешно ликвидировали пожар: смотрите видео

Ранее в Подольском районе Киева горели складские помещения: коротко