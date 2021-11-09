В Киеве состоялось прощание с экс-нардепом Ефимом Звягильским: фото с церемонии
Источник:Суспільне
Украинцы провели в последний путь бывшего народного депутата Ефима Звягильского. Жизнь 88-летнего политика унес коронавирус COVID-19.
Церемонию прощания организовали в Киеве – в доме правительства, что на улице Институтской. Она продолжалась до 12:00. Люди приносили цветы.
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Кто пришел отдать дань уважения политику
Кроме родных и товарищей умершего, почтить память Звягильского пришли немало украинских политиков. Среди них – председатель парламента Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко. Провести в последний путь умершего пришел и мэр столицы Виталий Кличко. Он пообщался с близкими умершего. В здании также заметили олигарха Рината Ахметова.
Уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова поделилась, что знала Звягильского в течение 25 лет. Она вспомнила аварию на шахте Засядько, которая случилась в 2007. Тогда нынешняя омбудсмен стала министром социальной политики. "Отношение Звягильского к этим людям, которые потеряли родных, было сердечным. Он сделал все, что обещал. Помню его как глыбу", – подчеркнула чиновница.
Прощание с экс-нардепом в правительственном доме / Фото Укринформа и Суспільного
Звягильский болел COVID-19
По информации издания "Обозреватель", Ефим Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Сначала СМИ писали, что политик попал в реанимацию одной из больниц Киева. Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал, что политик умер в Институте сердца.
Основное о Ефиме Звягильском
Источник: "Википедия"
- Родился 20 февраля 1933 года в семье служащих в Донецке. Получил образование горного инженера в Донецком индустриальном институте. Работал на шахте – прошел путь от помощника начальника до директора.
- Звягильский – единственный депутат, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады (с 1990 по 2019 год). Был одним из соучредителей и бывшим членом "Партии регионов".
- В 1993 году в течение нескольких месяцев был первым вице-премьер-министром, в впоследствии – исполнял и обязанности премьер-министра Украины.