В Киеве создали электронную платформу по поддержке города, работает гуманитарный штаб – КГГА

Из-за войны в Украине и постоянного пребывания в укрытиях, киевляне сейчас очень нуждаются в лекарствах, продуктах и необходимых предметах. Для этого в столице была создана электронная платформа по поддержке города.

К новой электронной платформе могут подключиться все, чтобы поддержать город.

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"Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут приобщиться к поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, человеческие ресурсы (волонтеры)", – сообщили в КГГА.

Найти эту платформу можно по ссылке.

Всем желающим советуют следить за информацией, поскольку для работы гуманитарного штаба необходимо большое количество волонтеров.

Сейчас в Киеве работает гуманитарный штаб, который будет обеспечивать медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости наиболее нуждающихся – одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.

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