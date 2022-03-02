До нової електронної платформи можуть долучитися всі, щоб підтримати місто.

До теми У Києві ніч пройшла спокійно, – КМДА

"Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери)", – повідомили у КМДА.

Знайшли цю платформу можна за посиланням.

Всім охочим радять слідкувати за інформацією, оскільки для роботи гуманітарного штабу необхідна велика кількість волонтерів.

Наразі у Києві працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності тих, хто найбільше цього потребує – одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

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