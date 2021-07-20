Вчера затопило, а сегодня пробка: в Киеве на станции "Академгородок" снова проблемы

В Киеве на станции метро "Академгородок" утром 20 июля образовалась пробка. Пассажиры долго не могли попасть на платформу.

Такое скопление образовалось из-за того, что на станции открыли только одну дверцу, турникеты не работают. Похоже, что вчерашний потоп привел к техническим проблемам.

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Сейчас в КП "Киевский метрополитен" не комментируют ситуацию. О ней узнали из соцсетей.

Вчера потоп, а сегодня – людской поток,

– говорится на странице "Киев оперативный".

Потоп в Киеве

19 июля в столице из-за сильного дождя значительно подтопило некоторые улицы и станции метро. Мы собрали видео, которые снимали очевидцы непогоды.