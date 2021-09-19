В Киеве прошел Марш Равенства: фото и видео с прайда

В Киеве состоялся Марш равенства – КиевПрайд 2021. Его участники прошлись по центральным улицам столицы. Неподалеку собирались противники.

Марш стартовал 19 сентября в 11:00. Его участники собирались возле Национальной оперы Украины и неподалеку от Золотых ворот.

Ранее Первый в истории города: в Литве на ЛГБТ-марше задержали не менее 22 человек

КиевПрайд в 2021 году: требования участников

В 2021 году главная тема киевского Марша равенства – "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Участники шествия выдвинули 8 требований к украинской власти. В частности, призывают ввести в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ + и другим группам.

Речь идет о законопроекте №5488 – об ответственности за дискриминацию и нетерпимость. Его зарегистрировали еще 13 мая 2021 года. В документе предлагается, например, установить уголовную ответственность за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости. Кроме этого, участники КиевПрайда призвали реформировать украинскую правоохранительную систему, а также признать гражданские партнерства среди лиц одного пола и тому подобное.

КиевПрайд 2021 стартовал в столице / Фото 24 канала (Алены Чернецкой)

К КиевПрайду присоединился, например, посол Нидерландов в Украине – Йеннес де Мол. Он оценил организацию столичного марша и отметил, что ему очень нравится быть его участником. "Здесь много людей, которые имеют одни и те же ощущения – свободы. Они являются самими собой. Мне это напоминает то, что я чувствую у себя дома в Амстердаме. Это хороший пример европейской интеграции", – отметил дипломат.

КиевПрайд протянулся на 1 километр. Он закончился на площади Льва Толстого. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие до 7 тысяч человек.

Отметим, что организаторы перед шествием обратились к его участникам и призвали прийти на марш в защитных масках. На марш запретили брать бутылки из стекла, раскладные металлические и острые предметы, файеры и другие взрывоопасные вещества.

Участники КиевПрайда идут по столице: смотрите видео

Неизвестная женщина заблокировала движение

Не обошлось и без непредвиденных инцидентов. Во время шествия неизвестная женщина подошла к участникам шествия и легла на асфальт прямо перед ними. Из-за этого движение по улице пришлось временно остановить. К ней подошли правоохранители: они увели женщину, после чего колонна двинулась дальше.

В парке Шевченко собирались противники КиевПрайд

А в это же время в парке имени Тараса Шевченко собирались противники Марша равенства, их было несколько десятков. Это представители различных организаций, в частности – "Традиции и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт". Они принесли плакаты с надписями вроде: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья – это естественно" и т.д.

Ранее ЛГБТ-прайд состоялся в Харькове