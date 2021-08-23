В Киеве 23 августа начался долгожданный саммит Крымской платформы. В столицу Украины прибыли лидеры и представители более 40 стран.

Участие в саммите примут главы международных делегаций. Итоги саммита планируют внести в Крымскую декларацию.

Важно Уже 40 стран примут участие в Крымской платформе

Саммит состоит из 4 тематических панелей. Среди них:

о непризнании попытки аннексии Крыма,

о милитаризации Азово-Черноморского региона,

о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Ранее на парламентском уровне создали в Верховной Раде межфракционное объединение "Крымская платформа". В него вошли представители почти всех фракций.

В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция​



Что известно о Крымске платформе

Создание Крымской платформы еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма. В Украине раздумывают над тем, чтобы "припарковать" Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций. Ведь проводить мероприятие ежегодно нет возможности.

Как известно, платформа будет работать в четырех измерениях:

для глав государств,

для руководителей министерств иностранных дел,

для парламентариев,

на экспертном уровне.

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