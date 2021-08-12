В Киеве трагически погибла участница проекта "Панянка-Селянка": нашли с ножевыми ранами

Участницу проекта "Панянка-Селянка" по имени Татьяна нашли убитой в ее квартире. На теле женщины обнаружили много следов от ударов и многочисленные ножевые ранения.

В убийстве женщины подозревают ее мужа Николая. Хотя молодые люди сыграли свадьбу незадолго до трагедии, отношения между ними были очень напряженными.

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Соседи рассказали, что накануне гибели Татьяна скрывалась от мужа у соседей. Подруги погибшей также рассказали: Николай часто вел себя агрессивно и бросался на избранницу с ножом. В то же время Татьяну все характеризуют как доброго и отзывчивого человека.

Детали трагедии

Сообщение в полицию Оболонского района поступило от неравнодушного прохожего. Он рассказал, что на улице к нему подошел мужчина и попросил вызвать скорую для его жены.

Когда медики прибыли по указанному адресу, женщина уже была мертва.

По данным правоохранителей, накануне трагедии супруги поссорились. Мужчина несколько раз ударил жену ножом. Николай рассказал, что Татьяна якобы бросалась на него со шваброй.

Друзья отговаривали Татьяну от свадьбы

В Оболонском районе Татьяна была довольно известной. Дома она открыла собственный маникюрный салон. Кроме того, женщину знали как участницу шоу "Панянка-Селянка".

С Николаем Татьяна познакомилась в интернете. Он был старше своей избранницы на 16 лет. Некоторое время Николай и Татьяна общались и ездили друг к другу в гости.

Впоследствии пара разошлась. Почти 3 года они не общались.

Однако впоследствии Николай попросил о помощи. Он попал в больницу с инсультом.

Летом 2021 года Татьяна и Николай поженились. Хотя друзья отговаривали женщину от свадьбы.