Погиб на месте: в Киеве трамвай сбил мужчину

Вечером 22 февраля на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе произошло смертельное ДТП. Трамвай сбил мужчину, который находился на путях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также Смертельное ДТП в Черновцах: микроавтобус врезался в троллейбус, погиб 21-летний парень

Смертельное ДТП в Киеве 22 февраля

Смертельное ДТП произошло в субботу в 18:20 на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Полиция уже начала досудебное расследование.

Предварительно, водитель трамвая наехал на мужчину, находившегося на путях. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб на месте. Его личность устанавливают правоохранители. По предварительным данным, мужчине около 30 лет.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Читайте также ДТП в Ровенской области: в больнице умер пострадавший мальчик, которому было всего 2 недели

В Киеве трамвай сбил мужчину насмерть / Фото полиции

Заметим, накануне, 21 февраля, в Киеве нетрезвый водитель столкнулся с маршруткой и автоподъемником.