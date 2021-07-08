В Киеве на улицах образовались ямы с водой: в одну упала женщина, – видео
Источник:"Київ Оперативний"
В Киеве сразу в двух местах прорвало трубы. Это произошло 8 июля. В одну из ям, которая образовалась из-за аварии, упала женщина – там вроде бы был кипяток.
Очевидцы инцидента уверяют, что женщина просто провалилась под землю. К счастью, ее быстро вытащили прохожие.
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Упала в воду прямо на улице
Похоже, что женщина не пострадала. Видео опубликовали в соцсетях.
Это история о том, как мы с дамами тянули бедную женщину, под которой обвалился асфальт,
– пишет автор сообщения.
Это случилось в районе метро "Героев Днепра" в Оболонском районе столицы.
Женщина упала в воду прямо на улице: видео
Другая яма
В этот день и в центре Киева наблюдали похожую яму с водой на Жилянской, 54, что уже в центре города.
На видео можно увидеть, что в яме сейчас стоит палка, к которой привязана красно-белая ограждающая лента – вероятно, это должно предупреждать людей об опасности.
Еще одна яма с водой: видео сайта kyiv.media