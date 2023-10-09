В Киеве на строительной площадке упал кран: в КГГА рассказали детали

В Оболонском районе Киева кран перекинулся на территории строительной площадки. Он задел верхушкой контактную троллейбусную сеть.

Как оказалось, гусеничный кран потерял управление. Детали рассказали в КГГА.

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В Киеве на строительной площадке упал кран

Как стало известно, во время проведения работ по реконструкции развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной гусеничный кран потерял управление и перекинулся на территории строительной площадки. В результате этого он задел верхушкой контактную троллейбусную сеть.

К счастью, на строительной площадке никто не пострадал.

Сильные порывы ветра стали причиной падения крана. Повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра,

– отметили в КГГА.

Из-за этого в Оболонском районе было изменено движение общественного транспорта. Позже сообщили, что движение наземного транспорта было возобновлено.

В Киеве упал кран / фото КГГА

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