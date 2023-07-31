В Киеве водитель элитного авто заблокировал движение скорой: врачи везли ребенка в реанимацию
Источник:МВД Украины
В Киеве водитель элитного авто Cadillac Escalade перекрыл движение скорой помощи, которая везла маленького ребенка в реанимацию. Нарушителя уже задержали правоохранители.
Как оказалось, врачи везли двухлетнего ребенка с судорогами в реанимацию. Однако мужчину на элитной машине возмутила скорая с сиреной.
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В Киеве водитель элитного авто заблокировал движение скорой
На обнародованном видео можно увидеть, что водитель перекрыл движение спецтранспорта врачей в левой полосе, а затем вышел и начал скандалить с медиками.
Позже правоохранители рассказали о подробностях инцидента. По их данным, в Подольском районе водитель авто заблокировал дорогу карете скорой помощи, по которой срочно в больницу транспортировали 2-летнего ребенка в критическом состоянии. К тому же мужчина спровоцировал конфликт с медиками.
Полиция уже установила нарушителя, составила на него админматериалы и изъяла водительское удостоверение.
Действия 34-летнего киевлянина квалифицировали по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
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Другие подобные случаи
- Напомним, ранее возле детской больницы "Охматдет" в Киеве произошло жуткое ДТП с участием скорой. Предварительно, джип влетел в карету скорой помощи, которая после этого перевернулась на бок. В частности, в карете скорой в момент ДТП находился младенец и медицинский персонал. Малыша как раз везли в кардиологию на операцию.
- В Киеве в Днепровском районе произошло ДТП с участием скорой. Автомобиль перекинулся на перекрестке. Известно о пострадавшем.
- Также в Киеве произошла авария с участием скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Запорожца. Скорая столкнулась с автомобилем "Нива", в результате чего внедорожник перекинулся. Пострадал водитель легковушки.