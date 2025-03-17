"Я буду вашими удостоверениями заправляться": в Киеве водитель маршрутки нахамил защитнику

В столице водитель маршрутки накричал на раненого защитника, который хотел воспользоваться правом на бесплатный проезд. Инцидент произошел в транспорте, который курсирует от станции метро "Шулявская" до Борщаговки.

В соцсети рассказали, что в центре скандала – водитель маршрутки № 201, передает 24 Канал.

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Что произошло

По словам свидетелей, когда в маршрутку зашел военный на костылях, водитель сразу начал кричать. Он заявил, что уже имеет пассажиров по удостоверениям, которые гарантируют бесплатный проезд. В ответ защитник сказал: "Хорошо, будет еще один".

После этого водитель начал кричать на русском на весь салон: "Я буду вашими удостоверениями заправляться?". Тогда военный предложил водителю ехать дальше, а уже на конечной остановке вызвать полицию.

"Езжайте, на конечной вызовем наряд и решим кто вас будет заправлять", – ответил мужчина.

Очевидцы говорят, что маршрутка поехала дальше. Никто из пассажиров не успел сказать и слова в защиту военного, потому что он сам смог постоять за себя.

Водитель не хотел раненого военного везти бесплатно / Фото телеграмм "Киев оперативный"

К слову, водителя киевской маршрутки №410 отстранили от работы после отказа бесплатно везти военную с удостоверением УБД Ксению Пономареву.