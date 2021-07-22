В Киеве водитель маршрутки не пустил в салон мать с малышом

В Киеве случился очередной инцидент в маршрутке – водитель отказался пускать в салон мать с коляской. Якобы в микроавтобусе есть специальное место для таких пассажиров и оно было свободно.

Причины отказа водителя пока неизвестны. О досадном случае рассказали очевидцы.

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Детали

Речь идет о маршруте № 590 – курсирующей с "Лыбедской" на Троещину.

Сегодня женщину с малышом и коляской водитель маршрутки со свободной площадкой для колясок не пустил в салон,

– пишет киевлянка Лера Сорочан в фейсбуке.

Женщина опубликовала фото самой маршрутки, а также водителя.

Другие случаи

В комментариях пользовательница фейсбука Людмила Горбач пишет, что также была свидетелем подобной ситуации. "Видели в 401 маршрутке, как водитель задней дверью зажал коляску и начал кричать на женщину, мол, можно шевелиться как сонная муха".

В феврале в столице произошел другой случай – водитель маршрутки № 239 отказался везти дедушку с двумя детьми. Все потому, что мужчина требовал, чтобы дедушка платил за двоих детей из многодетной семьи.