Кульбиты на льду: пьяный водитель сбил полицейского, а после уехал с ним на капоте
Источник:Полиция Киевской области
В Киеве мужчина при попытке побега от полиции наехал на одного из патрульных, после чего продолжил свое движение. Правоохранителям все же удалось поймать горе-водителя.
Правоохранители сообщили мужчине подозрение в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения.
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Танцы на льду и наезд
Сообщается, что вечером полицейские во время службы увидели на легковушке правонарушителя, который проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой. Патрульные включили маячки и через громкоговоритель призвали человека прекратить движение.
Водитель автомобиля не отреагировал на требование полиции и продолжил движение. По невнимательности автомобиль беглеца занесло и транспортное средство вернулось на 360 градусов. Это привело к частичной остановке. Полицейские оперативно подбежали к водителю, подавая команды выйти из автомобиля.
Полицейские пытались задержать водителя, один из правоохранителей блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на упавшего на капот работника полиции и таким образом продолжил движение,
– сообщили правоохранители.
Патрульные отметили, что злоумышленник после этого выехал на автодорогу "Киев-Одесса" и проехал около 3 км. Вместе с местными жителями полиции удалось остановить водителя. В организме злоумышленника обнаружили 1,04 промилле алкоголя.
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