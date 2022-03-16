В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога

16 марта 2022 , 01:38
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В Киеве, на Харьковщине, Ровенщине, на Житомирщине, Волыни и Тернопольщине объявили воздушную тревогу. Людей немедленно призвали пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в КГГА. Сирены начали раздаваться в 01:33 16 марта.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены в Киеве и Житомирщине

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!
– заявили в КГГА.

Через несколько минут о тревоге сообщили в:

  • Харькове и области;
  • Ровно и области;
  • в Житомирской области;
  • в Лубнах Полтавской области;
  • в Белой Церкви и Белоцерковской территориальной общине;
  • на Волыни;
  • на Тернопольщине;
  • Хмельнитчине.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська