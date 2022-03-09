В Киеве воздушная тревога – всем в укрытие

В столице объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях нужно находиться, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если поблизости нет специально обустроенного укрытия, нужно спуститься в подвал. Если и такой возможности нет, нужно закрыться в ванной комнате.

Кроме того, все станции метро в столице также выполняют роль укрытий.

Карта укрытий в Киеве

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