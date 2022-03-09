В Киеве воздушная тревога – всем в укрытие
9 марта 2022 , 15:51Читати новину українською
Источник:КГГА
В столице объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.
В укрытиях нужно находиться, пока сирена не известит об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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Если поблизости нет специально обустроенного укрытия, нужно спуститься в подвал. Если и такой возможности нет, нужно закрыться в ванной комнате.
Кроме того, все станции метро в столице также выполняют роль укрытий.
Карта укрытий в Киеве
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